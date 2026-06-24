Fallece abogado Mario Chávez, se había postulado para magistrado de la CC

El abogado y periodista Mario Chávez fallecióe a los 96 años de edad. En su trayectoria destaca haber presidido el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Asociación de Periodistas de Guatemala.
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Este día se conoció el fallecimiento de Mario Chávez, ex presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), período 2000-2023.
En el recién pasado proceso de postulación de candidatos a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), promovido por el Ejecutivo, Chávez participó entre los 76 profesionales del derecho interesados en este proceso.
Fue considerado el candidato de mayor edad en el proceso con 96 años. Además, de caracterizarse como abogado, Chávez, también conocido por su vocación periodística.
También fue el último director de la Escuela Centroamericana de Periodismo (ECAP), y el primero de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Además, destaca el haber dirigido la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).