Fallece magistrada tras ataque de abejas en México

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El ataque ocurrió cuando la funcionaria asistió a ver un encuentro deportivo.

Tras permanecer nueve días hospitalizada, este martes se confirmó el fallecimiento de Oyuki Ramírez Burciaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, quien sufrió múltiples picaduras de abejas en la unidad deportiva del municipio de Guadalupe.

El incidente se registró la tarde del 3 de mayo, cuando la funcionaria acudió junto con su familia para presenciar encuentros deportivos.

Oyuki, de 45 años de edad, sufrió picaduras en el torso y el rostro, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital General de Zacatecas, finalmente falleció

Ramírez Burciaga ganó la elección de Magistraturas del TSJEZ por el principio de mayoría relativa, para ocupar el segundo cargo de la Primera Sala Penal.

Antes de asumir la magistratura, en la que desempeñó funciones durante siete meses, fue secretaria proyectista de la Segunda Sala Penal; acumulaba más de 20 años de trayectoria en el Poder Judicial de Zacatecas.