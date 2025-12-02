Muere Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon y voz de 'Tlacua'

-

Fernando Meza, uno de los talentos y responsables de la fundación de Huevocartoon, falleció.

Meza fue el realizador de los guiones y la voz de varios de los personajes estaban cargados de simpatía y espontaneidad.

A través de las redes oficiales de Huevocartoon se despidieron del creativo que dejó un gran legado, tanto de la animación como en la locución.

"Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz. Fue una de las mentes creativas más importantes del estudio y con su increíble talento para crear voces, ha dejado un talento imposible de sustituir", explicó.

"La historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él. Desde el primer día, desde el primer guión, desde la primera grabación y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad que sólo algunos privilegiados pueden tener", continuó.

"Nos solidarizamos profundamente con su familia y los acompañamos en estos momentos difíciles. Descanse en paz nuestro querido Ferdinand".

La carrera de Fernando Meza

Comenzó Huevocartoon como un proyecto personal después de graduarse de la licenciatura en Mercadotecnia."Huevos rancheros" y los "Huevo Poetas", fueron algunos de sus grandes éxitos.

Fernando también dio voz a personajes como "Tlacua" y "Lagartijo", figuras centrales de la saga de Huevocartoon. También fue Ferdinand, en "Una película de huevos", al "Huevo de Escorpión Líder", en "Otra película de huevos y un pollo", así como al Pato Anfritión en "Un gallo con muchos huevos".

