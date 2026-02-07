Fallece piloto guatemalteco Diego Paiz Arroyave

-

El deporte motor guatemalteco lamenta el fallecimiento del piloto Diego Paiz Arroyave, cuya partida ha generado muestras de condolencia entre federaciones, clubes y comunidad deportiva.

El deporte motor guatemalteco atraviesa un momento de luto tras confirmarse este sábado 7 de febrero el fallecimiento del piloto Diego Paiz Arroyave, quien rondaba cerca de los 30 años.

(Imagen: Autódromo Los Volcanes)

Paiz era conocido dentro del automovilismo nacional por su pasión por las pistas y su constante participación en competencias.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. (Foto: Autódromo Los Volcanes)

El piloto era sobrino de Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG), por lo que las muestras de pesar también se extendieron al ámbito futbolístico.

Tras darse a conocer distintas entidades deportivas emitieron mensajes de condolencias. (Foto: Diego Paiz Arroyave/FB)

Tras darse a conocer la noticia, clubes, federaciones y distintas entidades deportivas compartieron mensajes de condolencias.

El Autódromo Los Volcanes expresó públicamente su pesar, recordándolo como "gran amigo, piloto y entusiasta del deporte motor en Guatemala", además de trasladar su solidaridad a familiares y seres queridos.

(Imagen: CSD Suchitepéquez)

Por su parte, la FFG manifestaron sus condolencias, uniéndose a las muestras de apoyo hacia la familia Paiz ante la pérdida.

El piloto guatemalteco era sobrino de Gerardo Paiz, presidente de la FFG. (Imagen: FFG)

Hasta ahora, las causas del fallecimiento no han sido confirmadas de forma oficial.

Sin embargo, la noticia ha generado múltiples reacciones de tristeza entre pilotos, equipos y aficionados, quienes lo recuerdan como un apasionado del automovilismo.