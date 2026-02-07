Fallece piloto guatemalteco Diego Paiz Arroyave

El deporte motor guatemalteco lamenta el fallecimiento del piloto Diego Paiz Arroyave, cuya partida ha generado muestras de condolencia entre federaciones, clubes y comunidad deportiva.
El deporte motor guatemalteco atraviesa un momento de luto tras confirmarse este sábado 7 de febrero el fallecimiento del piloto Diego Paiz Arroyave, quien rondaba cerca de los 30 años.
Paiz era conocido dentro del automovilismo nacional por su pasión por las pistas y su constante participación en competencias.
El piloto era sobrino de Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG), por lo que las muestras de pesar también se extendieron al ámbito futbolístico.
Tras darse a conocer la noticia, clubes, federaciones y distintas entidades deportivas compartieron mensajes de condolencias.
El Autódromo Los Volcanes expresó públicamente su pesar, recordándolo como "gran amigo, piloto y entusiasta del deporte motor en Guatemala", además de trasladar su solidaridad a familiares y seres queridos.
Por su parte, la FFG manifestaron sus condolencias, uniéndose a las muestras de apoyo hacia la familia Paiz ante la pérdida.
Hasta ahora, las causas del fallecimiento no han sido confirmadas de forma oficial.
Sin embargo, la noticia ha generado múltiples reacciones de tristeza entre pilotos, equipos y aficionados, quienes lo recuerdan como un apasionado del automovilismo.