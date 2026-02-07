Así recuerdan la trayectoria del piloto Diego Paiz Arroyave

-

El reconocido piloto guatemalteco de automovilismo, Diego Paiz Arroyave, falleció este sábado.

La comunidad que integra el deporte motor se encuentra consternada por la inesperada noticia. El corredor ganó varios títulos en varios seriales, los cuales se disputaron en el Autódromo Los Volcanes.

De 28 años de edad, Diego era sobrino del presidente de la Federación Nacional de Futbol, Gerardo Paiz, por ello varios clubes, como Antigua FC y Suchitepéquez, se han unido para brindar las condolencias a toda la familia por la irreparable pérdida.

Paiz se inició a los 16 años en el mundo de los Go Karts. A los 18 años migró a los autos de turismo, donde brilló con luz propia al conquistar varios títulos, entre los que destacan: Campeón Nacional Mini Cup novatos 2015, Subcampeón Nacional categoría BTCC "A" 2018, Campeón Nacional categoría BTCC A 2019.

Diego Paiz tenía 28 años de edad, y toda su carrera automovilística la desarrolló en autos de turismo. (Foto: PSLMX)

Para el 2020, al mando de un poderoso Honda Civic MK1 1976, dio un paso hacia delante en su carrera, y compitió en la división Vintage GTR, de la categoría Botoneta Racing Team. Luego llegó su participación en Brand Prix y en diversos seriales con autos de turismo.

Se espera que en las siguientes horas, más protagonistas del mundo motor, así como clubes de futbol, se unan al momento de duelo vivido por la familia Paiz Arroyave.