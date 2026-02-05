La luz verde del semáforo se enciende en la Copa Honda Fest 2026

-

Luz verde en el semáforo para el Honda Fest 2026 en el cuarto de milla de Guatemala Raceway.

Uno de los eventos que reúne a miles de personas en el cuarto de milla de Guatemala Raceway, kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal, es el Honda Fest 2026, la única carrera en Guatemala que regala un carro a los amantes de esta disciplina del automovilismo.

Año tras año el Honda Fest va tomando mayor relevancia. Al evento acuden más de 3 mil personas y compiten más de 150 carros de aceleración y 150 autos en Tuning, en un evento exclusivo para pilotos que conducen esta marca de autos.

En Guatemala se dan cita autos Honda de toda Centroamérica, algunos con modificaciones extremas, que los hacen superar la barrera de los 10 segundos en el cuarto de milla con mucha facilidad.

Para este año no será la excepción, ya que el próximo 15 de marzo en Guatemala Raceway se dará cita lo más granado de la aceleración del Istmo.

Habrá dos categorías: Aceleración y Tuning, división la cual se refiere a la modificación y personalización de vehículos, para mejorar su rendimiento, estética, sonido y características técnicas. Implica cambios en el motor, suspensión, carrocería o interiores, según los gustos del propietario.

El auto que se le regalará a un aficionado que acuda al evento será un Honda 2005, ETP Type R. Las puertas de la pista se abrirán a las 3:00 p. m., y el costo de la entrada será de Q85; mientras que los niños de 10 años o menores no pagarán por su ingreso.

La inscripción para los participantes será de Q150. El evento es organizado por el Club Aceleración – Guatemala Raceway, y Shockers Team Guatemala.