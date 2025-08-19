Fallece Tobby Estrada, reconocido locutor guatemalteco

Stereo Hits Radio confirmó el fallecimiento del locutor guatemalteco.
El locutor guatemalteco Gustavo Estrada, conocido en el medio radial como "Tobby", falleció la noche del lunes 18 de agosto, informó la emisora Stereo Hits Radio, donde desarrolló gran parte de su carrera.
Estrada se destacó por la conducción de programas dedicados a la música salsa, incluyendo Salsa con Clases y Tropical Rum Radio, consolidándose como una voz reconocida en la radio local.
Colegas, amigos y familiares manifestaron su pesar a través de mensajes de despedida, recordando su contribución al ámbito musical y radial.
Hasta el momento no ha sido confirmada la causa del fallecimiento del locutor Estrada.
El servicio funerario de Tobby se realizará el 19 de agosto en Funerales Hosana, zona 9, y el cortejo fúnebre se trasladará al Cementerio Hermano Pedro el 20 de agosto a las 9:00 horas.