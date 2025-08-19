Versión Impresa
Fallece Tobby Estrada, reconocido locutor guatemalteco

  • Por Susana Manai
19 de agosto de 2025, 10:33
Colegas, amigos y familiares manifestaron su pesar a través de mensajes de despedida. (Foto: Redes sociales)

Stereo Hits Radio confirmó el fallecimiento del locutor guatemalteco. 

El locutor guatemalteco Gustavo Estrada, conocido en el medio radial como "Tobby", falleció la noche del lunes 18 de agosto, informó la emisora Stereo Hits Radio, donde desarrolló gran parte de su carrera. 

(Imagen: Stereo Hits Radio)
Estrada se destacó por la conducción de programas dedicados a la música salsa, incluyendo Salsa con Clases y Tropical Rum Radio, consolidándose como una voz reconocida en la radio local. 

(Foto: Redes sociales)
Colegas, amigos y familiares manifestaron su pesar a través de mensajes de despedida, recordando su contribución al ámbito musical y radial. 

(Foto: Redes sociales)
Hasta el momento no ha sido confirmada la causa del fallecimiento del locutor Estrada. 

(Foto: Redes sociales)
El servicio funerario de Tobby se realizará el 19 de agosto en Funerales Hosana, zona 9, y el cortejo fúnebre se trasladará al Cementerio Hermano Pedro el 20 de agosto a las 9:00 horas.

(Imagen: Redes sociales)
