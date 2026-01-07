Falleció Gerson Leos, tecladista de Banda MS

El legado de Gerson Leos permanecerá vivo en la música.
La agrupación de música regional mexicana confirmó el fallecimiento del tecladista oficial de la Banda MS, Gerson Leos, en sus plataformas.
"Hoy despedimos a Leos con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil", escribió la banda en un comunicado.
"Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz", fueron las palabras de sus compañeros.
De acuerdo con los reportes, Leos habría perdido la vida a los 36 años mientras jugaba béisbol en los campos del Club Sarabia, en Mazatlán, Sinaloa, México.
A mitad del partido, el músico se habría desvanecido sin razón aparente y, a pesar de que recibió asistencia médica, no pudieron salvarlo. Su causa de muerte se catalogó como un infarto fulminante.