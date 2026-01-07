Falleció Gerson Leos, tecladista de Banda MS

- El legado de Gerson Leos permanecerá vivo en la música. ENTÉRATE: Anuncian concierto de la Banda MS en Guatemala La agrupación de música regional mexicana confirmó el fallecimiento del tecladista oficial de la Banda MS, Gerson Leos, en sus plataformas. El músico perdió la vida de manera repentina en Mazatlán. (Foto: X) "Hoy despedimos a Leos con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil", escribió la banda en un comunicado. "Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz", fueron las palabras de sus compañeros. Banda MS confirmó el fallecimiento de su tecladista oficial. (Foto: X) LEE: Guatemaltecos disfrutan de la Banda Sinaloense MS De acuerdo con los reportes, Leos habría perdido la vida a los 36 años mientras jugaba béisbol en los campos del Club Sarabia, en Mazatlán, Sinaloa, México. La causa de muerte fue un infarto fulminante. (Foto: X) A mitad del partido, el músico se habría desvanecido sin razón aparente y, a pesar de que recibió asistencia médica, no pudieron salvarlo. Su causa de muerte se catalogó como un infarto fulminante.