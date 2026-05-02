Familia buscaba a Oliver y lo encuentra sin vida en un barranco

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El joven llevaba varios días desaparecido y padecía una condición de salud mental.

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Oliver Chacón Ramírez, de 27 años, fue identificado por su hermano luego de ser localizado sin vida en un sector del río Las Vacas.

Según relató, el joven llevaba varios días desaparecido y la familia había iniciado su búsqueda. Además, indicó que Oliver padecía una afectación mental, pero que no representaba un riesgo para otras personas, por lo que desconocen quién pudo causarle la muerte.

Oliver llevaba varios días desaparecido. (Foto: Noé Arévalo/Nuestro Diario)

Hallazgo

La localización ocurrió cuando personas que llegaron a dejar basura en las cercanías del río observaron el cuerpo atrapado entre piedras y ramas.

Tras ser alertados los Bomberos Voluntarios se movilizaron al lugar y descendieron hasta el punto donde se encontraba la víctima y confirmaron que Oliver ya no presentaba signos vitales, pero presentaba señales de violencia.

Vecinos del sector indicaron que en el área se había colocado una pared de lámina para evitar que se continuara utilizando el lugar como basurero; sin embargo, traspasaron la barrera para dejar el cuerpo de la víctima en el área.