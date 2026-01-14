Fans se preocupan por salud de Anuel AA debido a su aspecto

-

En redes sociales se abrió la conversación acerca del estado de salud del cantante Anuel AA por su aspecto.

El representante del género urbano adelgazó drásticamente lo que generó una ola de especulaciones, esto, agregado a que en marzo de 2025 se dijo que pasó bastante tiempo hospitalizado.

El periodista Fernan Vélez Nalgorazzi afirmó que había tenido una complicación derivada de un tatuaje:

"Me dicen que a Anuel le estaban realizando un trabajo con un tatuaje en una de sus piernas, alegadamente, se le infectó y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital", relató.

Al momento, ni el artista ni su oficina de representación se han pronunciado para confirmar o desmentir este trascendido.

Los seguidores lanzaron tipo de hipótesis, algunos usuarios especulan un posible consumo de sustancias, otros, que es un cambio en sus hábitos por salud, nada ha sido desmentido o confirmado por el propio artista ni por su entorno cercano.

Emmanuel Gazmey Santiago, cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y trap latino, mezcla letras sobre la vida urbana y el crimen, a menudo con referencias a su pasado y a su tiempo en prisión.

Su carrera despegó mundialmente con el álbum "Real hasta la muerte", lanzado tras su liberación de prisión en 2018, consolidándose como una figura influyente en la música urbana. Se hizo viral y controversial por su relación con Karol G, luego por salir con Yailín La más viral.

