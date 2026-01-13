Maluma estrenó 2026 con drástico cambio de look

-

Maluma sorprendió a los seguidores al decidir iniciar el 2026 con un drástico cambio de look que causó diversas reacciones.

El cantante colombiano se quitó la barba, rasgo natural que ya era parte de su personalidad, por ello impactó.

La dra Elizabeth Arroyave compartió un momento junto al intérprete de "Felices los 4" y en ella aparecía el colombiano, con 15 años menos, mostrando una piel tersa.

Muchos usuarios aseguraron que el cambio lo hace ver más joven y renovado, pues la barba había sido un elemento distintivo de la imagen de "Papi Juancho".

Algunos seguidores afirmaron que luce mejor con barba, dividiendo opiniones. El artista se hizo tendencia a partir de su decisión de estilo.

Aunque no se ha confirmado si este cambio está ligado a un proyecto, a una limpieza facial, o algo médico, algunos sugieren que el artista podría estar preparándose para lanzar material nuevo.

"Hoy fue uno de esos días simples y bonitos: piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momento", se lee.

