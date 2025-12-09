Miss Universe Fátima Bosch abandona y cancela entrevista en Telemundo

-

Fátima Bosch abandonó una entrevista en un programa de Telemundo y canceló otras en la misma cadena, al ser abordada con temas de la organización que la incomodaron.

OTRAS NOTICIAS: Fátima Bosch rompe el silencio tras escándalo en Miss Universe

Durante una cita en "Pica y se Extiende", conducido por Carlos Adyan y Lourdes Stephen, la abordaron por la supuesta demanda que le hizo el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil; las visas que las ganadoras requieren para visitar varios países, la salud de Miss Jamaica y la investigación contra Raúl Rocha, dueño del certamen.

Ante esto Fátima contestó:

"Tengo claro que este es un tema que claro, se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja, porque simple y sencillamente hay cosas más importantes de las cuales hablar, como del empoderamiento de la mujer, qué se está haciendo para apoyar a las mujeres, qué se está haciendo para apoyar a las causas vulnerables, eso debería de resonar más".

Acerca de Miss Jamaica dijo: "Después de la coronación fui a visitarla al hospital, le llevé pantuflas, piyamas, pero por su privacidad no subí nada de eso".

"Yo no estuve informada acerca de qué requisitos evaluaron este año, pero todas deberían de tener oportunidades de ganar, obviamente si tienes que viajar por el mundo se necesita a alguien que pueda viajar fácilmente", dijo acerca de que Costa de Marfil no fue elegida por su situación de visa.

"A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas".

Aydan explicó que a ella no le gustaron las preguntas, pero que, como periodista él debía hacerlas, también dijo que Bosch respondió que no tenía ninguna demanda, sin embargo, detrás de cámara ella le había mencionado que sí existía.

"No inventé la demanda; hay un proceso en curso y ella tenía toda la libertad de responder. Siento que en ese momento no esperaba la pregunta y su expresión lo reflejó", dijo el comunicador.

Bosch continúa en el ojo del huracán desde su participación en el evento.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by Telemundo Entretenimiento (@telemundoentretenimiento)