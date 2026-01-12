¡Festeja el campeón! Barcelona vuelve a casa con un nuevo título

-

El Barcelona celebró a lo grande la conquista de la Supercopa de España 2026, lograda por segunda vez consecutiva tras imponerse al Real Madrid en Arabia Saudita. Luego de levantar el primer título del año, el conjunto culé emprendió el viaje de regreso a la Ciudad Condal, donde los festejos continuaron a bordo del avión.

OTRAS NOTICIAS: Los técnicos que fueron despedidos del Real Madrid tras perder ante el Barsa

A través de sus redes oficiales, el club compartió diversas fotografías que reflejaron el ambiente de alegría y unión del plantel, con los jugadores celebrando junto al trofeo que los acredita como campeones.

El brindis de los Supercampeones pic.twitter.com/EjKZYkKhDg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 12, 2026

Entre las imágenes más destacadas aparecieron el presidente Joan Laporta, quien compartió el festejo con los capitanes del equipo: Pedri, Ronald Araujo, Raphinha, Marc-André ter Stegen y Frenkie de Jong, además del técnico Hansi Flick.

Disfrutando del vuelo ✈️ pic.twitter.com/iyqUDWdQYJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 12, 2026

También sobresalió la celebración de Rashford y Rooney, quienes levantaron su primer trofeo desde su llegada al club. Lamine Yamal fue otro de los protagonistas, compartiendo momentos junto a compañeros como Gavi, quien continúa en proceso de recuperación de su lesión de rodilla, además de Alejandro Balde y Jules Koundé. Uno de los momentos más llamativos lo protagonizó el guardameta polaco Wojciech Szczęsny, quien desató risas al posar con la copa sobre la cabeza y en divertidas imágenes junto a Joan García y Pau Cubarsí.

Gavi y Ryan pic.twitter.com/KKPrOv7EN9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 12, 2026

Tras un día de celebraciones, el Barcelona volverá a los entrenamientos para enfocarse en su próximo compromiso: los octavos de final de la Copa del Rey, donde visitará al Racing de Santander el próximo jueves, con el objetivo de seguir ampliando su palmarés en este inicio de 2026.