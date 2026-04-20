FIA introduce nuevas reglas en la F1 tras el caos por la gestión de energía

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y las escuderías acordaron ajustes urgentes al reglamento de la Fórmula 1, tras las críticas de pilotos como Max Verstappen, quien llegó a calificar las nuevas reglas como "una broma".
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Las modificaciones entrarán en vigor desde el Gran Premio de Miami (3 de mayo) y buscan mejorar el rendimiento en clasificación y la seguridad en carrera, luego de un inicio de temporada 2026 marcado por la polémica en torno al uso de la energía en los monoplazas.
Entre los principales cambios destaca la reducción del "super clipping" a 2-4 segundos por vuelta y el aumento de su potencia hasta 350 kW, además de limitar el "boost" de adelantamiento a 150 kW.
El debate se intensificó tras el accidente de Oliver Bearman en Japón, vinculado a la gestión de energía. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff pidió evitar cambios drásticos en plena temporada.
El GP de Miami marcará el final de la interrupción forzada de cinco semanas en el calendario, tras la cancelación de las pruebas en Baréin y Arabia Saudí debido al conflicto en Oriente Medio.