Postemporada de la NBA: Magic sorprende y Wembanyama brilla con los Spurs

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En la jornada dominical de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el Orlando Magic dio la gran sorpresa al imponerse 112-101 a los líderes del Este, los Detroit Pistons, para tomar ventaja en la serie.

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Paolo Banchero lideró con 23 puntos y Franz Wagner fue clave en el cierre, opacando los 39 de Cade Cunningham.

En el Oeste, los San Antonio Spurs también comenzaron con victoria al vencer 111-98 a los Portland Trail Blazers, con una actuación destacada de Victor Wembanyama, quien firmó 35 puntos.

Cumplidos todos los Juego 1 de la primera ronda



El único visitante que ganó fue el Orlando Magic.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/40xfwdiE2B — NBA Latam (@NBALatam) April 20, 2026

El vigente campeón, el Oklahoma City Thunder, no tuvo problemas para aplastar 119-84 a los Phoenix Suns, guiado por los 25 puntos de Shai Gilgeous-Alexander en otro duelo de la Conferencia Oeste.

En el Este, los Boston Celtics completaron la jornada con una paliza de 123-91 sobre los Philadelphia 76ers, con Jayson Tatum y Jaylen Brown combinándose para 51 puntos.

La acción de la NBA continuará durante la tarde y noche de este lunes con los siguientes partidos: