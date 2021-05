Pentágono confirma la veracidad de un ovni captado en video

El objeto, de forma esférica, flotaba en el aire en algún lugar de California, Estados Unidos. El Gobierno de ese país confirmó que las grabaciones son reales y que fueron captadas por sus fuerzas armadas.

El Pentágono ha confirmado la veracidad de un video filtrado que muestra un objeto volador no identificado sobre las costas de California y ha dejado constancia de que, en efecto, fue grabado por personal de la Armada de EE.UU. y está siendo investigado por una unidad especial de su inteligencia naval.

El video fue difundido este viernes por el documentalista Jeremy Corbell, quien indicó que la grabación se realizó desde el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha el 15 de julio de 2019. Corbell detalló que el avistamiento tuvo lugar cerca de San Diego y luego no se encontraron ningún resto o rastro del extraño objeto, de forma esférica.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

Expiloto de la Armada de EE.UU.: "Estoy preocupado"

El teniente considera que este tipo de objetos representa una amenaza para la seguridad y no descarta que podría tratarse de un intento de vigilancia de otro país, como Rusia o China. "Sinceramente, estoy preocupado. Si lo que estaba colgando ahí arriba fueran aviones tácticos de otro país, sería un problema enorme", afirma en un adelanto de la entrevista.

Según Graves, entre los pilotos se especula que los objetos observados podrían ser alguna tecnología secreta de EE.UU., plataformas de espionaje enemigas o algo totalmente diferente, y aunque reconoce que no tiene ni idea de qué fue lo que captaron en todos aquellos videos, personalmente se inclina por pensar que "la probabilidad más alta es que sea un programa de vigilancia de amenazas".