¡Una más! Filtran video de Yahritza con controversial petición en español

La cantante volvió a causar polémica tras los comentarios despectivos hacia México durante una entrevista.

Tras la reciente polémica que protagonizó "Yahritza y su esencia" durante una entrevista al emitir comentarios despectivos sobre México, la cantante vuelve a ser blanco de críticas.

Esta vez, los mismos usuarios se encargaron de traer a colación un video en el que la famosa de solo 16 años es entrevistada por una joven de nombre "Meche".

Sin embargo, en una parte de la conversación, Yahritza le pide que no le hable en idioma español y lo haga en inglés, lo que ha vuelto a molestar a sus seguidores mexicanos.

Ante la petición de la cantante, la entrevistadora responde: "Mira Yari, tú tienes que hablar español porque tú eres una cantante mexicana en español. Tu chat habla español...".

#polemica #loshumildes #paratipageparati #fy ♬ sonido original - . @aguitadecoco0000 Respuesta a @soyalexisgarcia por qué no canta en inglés si tanto le molesta hablar en español # #yahritza

Yahritza se justifica y contesta: "Eso no significa, nomás porque canto en español, la gente... Que son de México, no importa. Si no me entiendes, pues voy a hablar en español cuando yo quiera, voy a hablar en inglés cuando yo quiera. (...) Yo pienso que si no les gusta se pueden retirar".

Las reacciones de internautas no se hicieron esperar. Muchos piden "cancelar" a Yahritza y su banda musical por las conductas que ha tenido hacia México.

Otros recalcan que no debería cantar en español si el idioma en que exige que le hablen es el inglés.

Hasta el momento, la joven no se ha pronunciado al respecto como lo hizo con su reciente escándalo.