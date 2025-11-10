Ministerio de Finanzas busca modificar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado

-

El Gobierno busca una nueva Ley de Contrataciones y el proyecto, según explicó el Ministerio de Finanzas, contó con la asesoría de organismos internacionales.

El Ministerio de Finanzas Públicas enviará en las próximas semanas al Congreso de la República una iniciativa de ley con la cual buscan que se modernice el sistema de compras públicas ya que el que se utiliza en la actualidad "se encuentra desfasado".

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos, indicó que el objetivo de la iniciativa es modernizar y transparentar el sistema de adquisiciones del Estado y que la propuesta es el resultado de un trabajo técnico iniciado en 2024 con la participación de instituciones nacionales y la cooperación internacional.

Menkos explicó que las contrataciones del Estado "son vitales", pues representan cerca del 55.6% del gasto público total, equivalente a aproximadamente el 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

Según Finanzas la forma en que se adquiren los servicios por parte del Estado ya está desfasado. (Foto: Archivo / Soy502)

Señaló que la ley vigente data de 1992 y "se ha quedado completamente desfasada" frente a las necesidades actuales del sector público y a las exigencias de una gestión más ágil, eficiente y transparente.

Por ello, la nueva normativa busca construir "un sistema nacional de contrataciones públicas" que permita implementar políticas coherentes, fomentar la competencia y garantizar la calidad en las adquisiciones estatales.

Según Menkos, la iniciativa propone "repensar mecanismos y procesos que sean más ágiles, estandarizados, sencillos, competitivos y transparentes", además de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la rendición de cuentas.

"En esta iniciativa de ley estamos promoviendo también la aplicación de métodos de contratación pública electrónica a la vista permanente de cada uno de los ciudadanos", aseveró el funcionario.

Asesoría externa

Menkos indicó que el proceso de elaboración de la iniciativa contó con la asesoría técnica de organismos internacionales y países con experiencia en modernización administrativa.

"Hemos tenido reuniones técnicas con instituciones rectoras de países amigos y de países que han dado saltos muy importantes en la calidad de sus contrataciones públicas, como lo son República Dominicana, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú y Paraguay", detalló el ministro.

Minfin se asesoró con organismos internacionales para proponer una ley que permitan hacer compras favorables al Estado. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, reconoció el apoyo de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de Desarrollo de Derecho Comercial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La nueva ley contempla la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y está estructurada en siete títulos, 23 capítulos y 11 secciones que suman más de 260 artículos.

Entre sus innovaciones se incluyen la estandarización de documentos, la creación de un marco de resolución de controversias, la implementación de subastas electrónicas, la formalización de convenios marco y la apertura de tiendas virtuales para mejorar la eficiencia y la trazabilidad de las compras.

Menkos indicó que la propuesta también impulsa "una mayor pluralidad de proveedores aptos, capaces de proveer de manera ética los bienes, suministros, obras y servicios que requiere la administración pública",

Además, incorpora "enfoques de inclusión, de desarrollo social en las compras públicas para que también puedan contribuir al desarrollo económico y social del país a través de las adquisiciones a micro, pequeñas y medianas empresas, empresas lideradas por mujeres, empresas correspondientes a comunidades indígenas y otras".

"Nuestra idea es poder entregar esta iniciativa de ley en las próximas dos semanas e iniciar el proceso de conversación con los diferentes congresistas, así como con la sociedad", puntualizó el ministro.