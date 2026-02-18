Firman convenio que viabiliza la construcción de cárcel de máxima seguridad

-

Proyecto para construir cárcel de máxima seguridad podría comenzar oficialmente el próximo 1 de abril según las autoridades.

OTRAS NOTAS: Gobernación trasladará Q500 millones para megacárcel prometida por Arévalo

Los ministerios de la Defensa Nacional y de Gobernación firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para iniciar con los trámites administrativos para la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el ministro de la Defensa Nacional Henry Saenz, informó que con la firma del convenio se "dará inicio administrativo a la construcción de la cárcel de alta seguridad".

La instalación se ubicará en el departamento de Izabal, mientras que los recursos provienen de la asignación establecida por el Congreso de la República con la reciente readecuación presupuestaria, ya que el proyecto está mandatado en la denominada Ley Antipandillas.

La mañana de este miércoles el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación firmaron un convenio con el cual se dará inicio administrativo a la construcción de una cárcel de alta seguridad.



: @Ejercito_GT pic.twitter.com/yG6b6laGl3 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) February 18, 2026

Según el ministro, el trabajo administrativo permitirá que el próximo 1 de abril el presidente Bernardo Arévalo lleve a cabo el acto protocolario de la colocación de la primera piedra del proyecto.

El convenio se firmó la mañana de este miércoles en la sede del Ministerio de Gobernación en donde se señaló que la acción "consolida una alianza estratégica orientada a fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad".

Según la información oficial, el "acuerdo permitirá el intercambio de información, la cooperación estratégica para la creación de infraestructura crítica y el fortalecimiento del equipamiento, dotación y operación a través de convenios con otros Estados".

Asimismo, "contempla acciones de capacitación y entrenamiento, el desarrollo de prácticas profesionales, apoyo técnico y de seguridad, así como otras formas de cooperación que contribuirán a optimizar recursos y mejorar la respuesta ante los desafíos actuales".

Para llevar a cabo el proyecto de la construcción de la cárcel de máxima seguridad el Congreso de la República asignó Q 500 millones al Ministerio de Gobernación.

Las autoridades esperan construir la cárcel de máxima seguridad en un plazo de un año. (Foto: Archivo / Soy502)

Con esos fondos y la firma del convenio será el Ministerio de la Defensa Nacional el encargado de ejecutar el proyecto que se estima podría tardar en completarse 12 meses.

Las autoridades reconocieron que el cumplimiento del plazo dependerá de la agilidad en la ejecución presupuestaria, la entrega de materiales y la coordinación interinstitucional, factores que podrán fiscalizados por el Legislativo.