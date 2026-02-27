Aspirantes a Fiscal General tienen hasta el próximo martes para presentar su defensa

-

Los aspirantes excluidos del proceso de postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP tendrán hasta el martes 3 de marzo para presentar su respectiva defensa.

A partir de este día, los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) excluidos temporalmente del proceso de postulación, tendrán tres días para presentar su respectiva prueba de descargo. Este plazo concluye el próximo martes 3 de marzo.

De esta cuenta los 11 aspirantes excluidos podrán presentar su defensa que les permita ser incluidos en la lista de postulantes que continúan en el proceso de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General, período 2026-2030.

El relevo del Fiscal General y Jefe del MP debe concretarse el próximo 17 de mayo. (Foto: Archivo/Soy502)



Excluidos

Los postulantes que deberán presentar su defensa son:

Marlon Orlando Ordoñez Cordón

Jaime Tecú

Blanca Odilia Alfaro

Sully Claudete Merlos Moya

Irma Elizabeth Palencia Orellana

Mario David Aguilar Mijangos

Fernando Linares Beltranena

Edward Rosalío Gómez García

Alida Arana Vicente

Edgar Antonio Raymundo García

Yasly Osmin Pastora Gutiérrez

La Comisión de Postulación también implementó cambios en la tabla de gradación en el proceso de selección de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Causales de exclusión

La decisión de separar temporalmente del proceso a los 11 aspirantes se dio luego de que la Postuladora para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP finalizara la revisión de los 59 expedientes recibidos, por lo que la lista de postulantes se redujo a 48.

Entre las causales de exclusión sobresalen la no presentación de la carencia de finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC), la no emisión de la carencia de sanciones morales emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), y la fecha de vigencia de los documentos requeridos por la Comisión, cuyo plazo no debe de exceder como mínimo tres meses anteriores a la presentación de éstos.