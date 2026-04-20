Postuladora MP: Comisión podría reducir línea de corte y permitir más aspirantes

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La Comisión de Postulación para Fiscal podría reducir a 70 puntos la línea de corte y sumar tres aspirantes a la lista de elegibles para la votación final e integración de la nómina de candidatos.

Pese a que la lista de elegibles para integrar la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), incluye los nombres de nueve postulantes que superaron la nota mínima de 75 puntos, la Comisión de Postulación, no descarta reducir a 70 puntos la línea de corte y sumar tres aspirantes más para la votación final.

Esto debido a que, en las primeras sesiones del proceso de postulación, precisamente durante la aprobación de la tabla de gradación, los integrantes de esta Postuladora aseguraron que la lista de elegibles sería de 12 y no de 9 como arrojó el resultado de la evaluación de expedientes.

De esta cuenta, durante la última jornada de evaluación, en una de sus intervenciones, el decano de la Universidad Regional, Luis Lepe, dijo que previo a la aprobación de la lista de elegibles debía de aclararse si esta sería conformada, únicamente con los nueve aspirantes calificados con notas superiores a 75 o bien si debía de "bajar la línea de corte".

En respuesta a lo expresado por Lepe, el subsecretario de la Comisión, el decano de la Universidad de San Pablo, Luis Aragón, respondió que este no era tema a discusión en ese momento, por lo que esta sería una decisión que debía tomarse previo a iniciar con la votación final.

Con esto, Aragón no sólo abrió la posibilidad de incrementar el número de aspirante en la lista de elegibles, sino también dejó entrever que la línea de corte podría bajarse hasta encontrar los nombres de los tres postulantes que hacen faltan para votar por la nómina de candidatos. De ser así, los aspirantes que podrían sumar a la lista de elegibles son los tres que obtuvieron una nota superior a los 70 puntos, la cual estaría encabezada por el aspirante Raúl Estuardo López Rodríguez, que ponderó 74.26.

Además, esta decisión también beneficiaría a la exmagistrada de Sala de Corte de Apelaciones, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, que sumó 73.73 puntos, esposa del exsecretario de Comunicación Social del entonces presidente de la República Jimmy Morales, Alfredo Brito.

Y, Zoila Tatiana Morales Valdizón, que alcanzó una nota de 70.28, cuya trayectoria ha sido desarrollada en el MP, en donde ha fungido como Fiscal Especial Contra la Corrupción.

Elegibles

Según la calificación obtenida, esta será la lista de elegibles con la que se iniciará la votación final para la integración de la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP):