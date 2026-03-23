Este lunes se cumple el plazo para que los aspirantes con tachas presenten su defensa

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De los 6 postulantes a Fiscal General y Jefe del MP objetados, dos están pendientes de presentar su respectiva defensa.

La Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), concluye la recepción de pruebas de descargo de los impedimentos presentados contra los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

A este día, únicamente, faltan dos de los seis postulantes señalados en entregar su respectiva defensa.

De los dos postulantes pendiente en ejercer su derecho de defensa, sobresale la actual Fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo Porras Argueta.

La Comisión de Postulación para Fiscal General, aceptó para su trámite 5 de 25 objeciones presentadas contra Porras Argueta.

Entre los señalamientos que deberá desvanecer la actual Fiscal General destaca la objeción en su contra que la tildan de haber plagiado la tesis de grado de Doctorado emitido por la Universidad Mariano Gálvez (UMG). Este señalamiento fue presentado por la diputada electa por el partido suspendido Movimiento Semilla.

Además, resalta el impedimento presentado por el estudiante Sergio Morataya, vinculado al caso conocido como Toma de la USAC: Botín político, así como el señalamiento por haber destituido por causa injustificable al exfiscal Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP.

Mientras que el otro aspirante que deberá presentar su respectiva prueba de descargo es el abogado Walter Brenner Vásquez Gómez, en la que se le tilda falta de idoneidad y honorabilidad en el ejercicio de la profesión.

Defensa

Es de destacar que el primer postulante objetado en presentar sus respectivas pruebas de descargo fue el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo.

A él le siguió el exfiscal del MP y exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Henry Alejandro Elías Wilson, que en el 2022 integró la nómina de seis candidatos que le fue presentada al entonces presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Posteriormente, hicieron uso de su derecho de defensa los aspirantes objetados José Manuel Quinto y Marco Antonio Cortés Sis. Este último, fiscal del MP asignado a la Fiscalía Distrital Metropolitana.

Pruebas psicométricas

Para el día de mañana, martes 24 de marzo, la Comisión de Postulación no conocerá el fondo de los impedimentos presentados, sino también valorará las pruebas y argumentos que expondrá cada uno de los postulantes objetados a fin de desvanecer o no los señalamientos en su contra.

También, se tiene previsto realizar las pruebas psicométricas a los 49 aspirantes que continúan en el proceso de postulación de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP. Esta actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales, ubicada en la zona 16.