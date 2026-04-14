Traspaso de mando en la CC: Gladys Anabella Morfin asume la presidencia

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La XIX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad asumió este martes bajo la dirección de Gladys Anabella Morfin, quien ostentará la primera presidencia de la presente administración.

La Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el escenario de la instalación de la XIX Magistratura y toma de posesión de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031.

Ante la presencia de los presidentes de los organismos Ejecutivo y Legislativo, se dio lectura al Acta 2-2026 por parte de la Secretaría de la CC, para dar posesión a las nuevas autoridades, así como a la imposición de las insignias respectivas.

En su discurso, la magistrada Gladys Anabella Morfin, quien asume la presidencia del organismo, aseguró que su gestión estará marcada por la determinación del respeto de la supremacía y orden constitucional.

Agregó que actuará con objetividad, imparcialidad e independencia y que será un reto ante los momentos que atraviesa el país y que lo ha llevado una crisis de debilitamiento.

La presidenta de la CC, Anabella Morfin, recordó el papel asumido por la alta Corte en defensa del orden constitucional el 25 de mayo de 1993. pic.twitter.com/hP9JfYQptP — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 14, 2026

Afirmó que es oportuno retrotraer el origen de la CC después de superar un período de régimen militares, con la función esencial del mantener y defender el orden constitucional.

En su alocución, Morfín recordó la sentencia emitida el 25 de mayo 1993 cuando el presidente de turno, Jorge Serrano Elías desconoció el orden constitucional y aseguró que juntos a los profesionales que le acompañarán en la IX Magistratura observarán los principios y valores que guarda la Constitución.

Para concluir, aseveró que al asumir la presidencia de la CC actuará en el ámbito de sus funciones sin invadir el espacio que le complete a otras instituciones del Estado.

Durante su discurso, Morfin destacó que actuará con objetividad, imparcialidad e independencia. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Rotación de la presidencia de la CC

Las presidencias de la IX Magistratura de la CC período 2026-2031, estarán integradas, según su orden por los magistrados titulares:

Gladys Anabella Morfin Mansilla, 2026-2027

Astrid Jeannete Lemus Rodríguez, 2027-2028

Roberto Molina Barreto, 2028-2029

Dina Josefina Ochoa Escribá, 2029-2030

Julia Marisol Rivera Aguilar, 2029-2031

Los magistrados titulares serán acompañados por los siguientes suplentes:

María Magdalena Jocholá Tujal

Luis Fernando Bermejo Quiñones

Luis Alfonso Rosales Marroquín

Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

José Luis Aguirre Pumay

Acto de investidura de las nuevas autoridades de la CC. (Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

El legado de las autoridades salientes

Por su parte, Leyla Lemus, quien dejó la presidencia de la CC para dar paso a Morfín, recordó las palabras expresadas hace un año al tomar posesión dicho cargo y realtó que la alta Corte "no cedería a presiones y que no aceptaría medias tintas".

Previo a imposición de los nuevos magistrados, Lemus resumió el trabajo efectuado durante el período 2015-2016, de la siguiente manera: