Traspaso de mando en la CC: Gladys Anabella Morfin asume la presidencia

La XIX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad asumió este martes bajo la dirección de Gladys Anabella Morfin, quien ostentará la primera presidencia de la presente administración.
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La Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el escenario de la instalación de la XIX Magistratura y toma de posesión de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031.
Ante la presencia de los presidentes de los organismos Ejecutivo y Legislativo, se dio lectura al Acta 2-2026 por parte de la Secretaría de la CC, para dar posesión a las nuevas autoridades, así como a la imposición de las insignias respectivas.
En su discurso, la magistrada Gladys Anabella Morfin, quien asume la presidencia del organismo, aseguró que su gestión estará marcada por la determinación del respeto de la supremacía y orden constitucional.
Agregó que actuará con objetividad, imparcialidad e independencia y que será un reto ante los momentos que atraviesa el país y que lo ha llevado una crisis de debilitamiento.
Afirmó que es oportuno retrotraer el origen de la CC después de superar un período de régimen militares, con la función esencial del mantener y defender el orden constitucional.
En su alocución, Morfín recordó la sentencia emitida el 25 de mayo 1993 cuando el presidente de turno, Jorge Serrano Elías desconoció el orden constitucional y aseguró que juntos a los profesionales que le acompañarán en la IX Magistratura observarán los principios y valores que guarda la Constitución.
Para concluir, aseveró que al asumir la presidencia de la CC actuará en el ámbito de sus funciones sin invadir el espacio que le complete a otras instituciones del Estado.
Rotación de la presidencia de la CC
Las presidencias de la IX Magistratura de la CC período 2026-2031, estarán integradas, según su orden por los magistrados titulares:
- Gladys Anabella Morfin Mansilla, 2026-2027
- Astrid Jeannete Lemus Rodríguez, 2027-2028
- Roberto Molina Barreto, 2028-2029
- Dina Josefina Ochoa Escribá, 2029-2030
- Julia Marisol Rivera Aguilar, 2029-2031
Los magistrados titulares serán acompañados por los siguientes suplentes:
- María Magdalena Jocholá Tujal
- Luis Fernando Bermejo Quiñones
- Luis Alfonso Rosales Marroquín
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- José Luis Aguirre Pumay
El legado de las autoridades salientes
Por su parte, Leyla Lemus, quien dejó la presidencia de la CC para dar paso a Morfín, recordó las palabras expresadas hace un año al tomar posesión dicho cargo y realtó que la alta Corte "no cedería a presiones y que no aceptaría medias tintas".
Previo a imposición de los nuevos magistrados, Lemus resumió el trabajo efectuado durante el período 2015-2016, de la siguiente manera:
- 9 mil 673 expedientes recibidos
- 4 mil 627 expedientes en análisis técnico
- 119 mil 852 resoluciones de trámite
- 83 mil 527 notificaciones realizadas
- 13 mil resoluciones emitidas entre sentencias y autos