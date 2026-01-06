Flick lo acepta: "¿Fichajes? El Barsa no puede pagar cientos de millones"

-

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, admitió este martes que el club catalán no puede pagar "cientos de millones de euros" para fichar a un jugador, después aprobar la posible incorporación del defensa portugués Joao Cancelo.

"Estamos en una situación en la que tenemos que ser inteligentes con los fichajes, no como otros equipos que pueden pagar cientos de millones por jugadores", afirmó Flick en rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club en Arabia Saudita.

Antes, el preparador alemán señaló que el fichaje de Cancelo no está cerrado, aunque ayudaría al equipo por tratarse de un "jugador de calidad".

"Joao nos reforzaría en los laterales y más arriba. No está hecho, pero estaré contento si se cierra porque nos dará más alternativas. Es una buena opción con mucha calidad para estos seis meses", indicó.

Según la prensa, el Barcelona tiene previsto anunciar la llegada del luso en los próximos días. Aterrizaría en la ciudad condal en calidad de cedido hasta el final de la presente campaña por el Al-Hilal, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Duro partido

En cuanto a la Supercopa de España, el entrenador expresó la importancia de alzarse con el trofeo que conquistó hace un año frente al Real Madrid.

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso", aseveró.

"Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", prosiguió.

También alabó a su rival, el Athletic: "Tiene muchas buenas opciones en ataque, no será un partido fácil".