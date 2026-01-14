Hansi Flick: "¿Xabi Alonso? El club y el equipo deben de creer en ti"

-

En alusión a la destitución de Xabi Alonso al frente del Real Madrid, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles que la dirección del club y el propio vestuario deben confiar en el entrenador para alcanzar el éxito.

"Es parte del futbol y no podemos cambiarlo. El club debe creer en ti y el equipo también. Los que toman las decisiones deben hacerlo y el Madrid lo ha hecho así, pero no es cosa mía", afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque de octavos de Copa del Rey ante el Racing de Santander.

"El trabajo de entrenador es muy complicado, tenemos muchas responsabilidades, pero al final es parte de nuestro trabajo y hay que vivir con ello", dijo el preparador alemán, que reveló que mantiene una buena relación con el técnico vasco, que solo estuvo medio año a cargo del Real Madrid.

"Somos una gran familia y valoro mucho lo que hemos construido. En Arabia Saudí lo sentí y está muy bien esta situación"



"Nos conocimos en Leverkusen y hemos tenido contacto. Es futbol y le deseo lo mejor, seguro que tendrá un gran proyecto pronto para él y su cuerpo técnico. Es un gran entrenador y tiene un gran futuro", cerró.

El técnico germano reveló que el uruguayo Ronald Araújo y el portugués Joao Cancelo, este último presentado el martes como nuevo jugador azulgrana, podrían disponer de minutos ante el Racing, del que advirtió que será un duro adversario.

"Será un partido importante ante un rival que le ganó al Villarreal, que es tercero en nuestra Liga", señaló Flick. "Cuando eres jugador del Barsa debes darlo todo sobre el césped", insistió.