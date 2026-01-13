Klopp y su futuro: "¿Real Madrid? Mi teléfono no ha sonado, pero..."

-

Desde que dejó el banquillo del Liverpool, Jürgen Klopp asumió el rol de director de fútbol en Red Bull y todo indica que su regreso a la dirección técnica no está en el horizonte cercano. Por eso, las versiones que lo vinculaban con el Real Madrid llamaron la atención tanto dentro como fuera del ambiente futbolístico.

OTRAS NOTICIAS: Arbeloa inicia en Copa del Rey su gran reto con el Real Madrid

Fue el propio entrenador alemán quien se encargó de ponerle fin a esas especulaciones en una entrevista con el canal austríaco Servus TV. Allí aclaró que los rumores no eran nuevos, pero que no tenían fundamento alguno.

"Creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo. De hecho, ha sonado (el teléfono), pero no desde Madrid. No ha movido nada en mi persona", dijo el alemán.

En relación con la salida de Xabi Alonso, Klopp no ocultó su pesar y destacó las cualidades del técnico español. Señaló que se trata de un gran entrenador que sabrá seguir adelante, aunque aprovechó para reflexionar sobre la falta de tiempo que hoy existe en el fútbol profesional para desarrollar proyectos, especialmente en un club con exigencias tan altas como el Real Madrid.

MUY URGENTE



PALAZO de Jürgen Klopp a Florentino:



⛔“Si Xabi Alonso, que DEMOSTRÓ durante 2 años en el Leverkusen su EXTRAORDINARIO TALENTO COMO ENTRENADOR, tiene que dejar el Real Madrid en sólo 6 meses,DEMUESTRA COMO ESTA EL CLUB"



BOOOOMMMMM pic.twitter.com/9PnmU6ejcj — madridblaugrana (@madridblaugrana) January 13, 2026

"Lo siento mucho por él porque creo que es un gran entrenador y, por supuesto, seguirá adelante. La situación demuestra que cada vez hay menos tiempo para desarrollarse en el fútbol profesional. Las expectativas en el Real Madrid son, naturalmente, enormes", comentó.

Finalmente, se animó a proyectar el futuro del exentrenador del Bayer Leverkusen. "Ese era su club, y creo que el Real Madrid es el destino definitivo para la mayoría de los entrenadores. Una vez que estás allí, quieres quedarte. No creo que Xabi Alonso vaya a dejar hoy Madrid y mañana esté listo para empezar en otro sitio".