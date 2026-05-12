Sergio Ramos compra el Sevilla por 450 millones

-

Sergio Ramos, exfutbolista del Sevilla, Real Madrid, PSG y Monterrey mexicano selló la compraventa este martes.

El exfutbolista Sergio Ramos, en nombre del fondo 'Five Eleven Capital', y los principales accionistas del Sevilla, realizaron la compraventa del club hispalense, a falta de la firma de los documentos y de la aprobación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Ramos, junto a su abogado de confianza, Julio Senn, y el CEO de Five Eleven Capital, el argentino Martin Inx, tuvo este martes un nuevo encuentro con representantes de las familias propietarias del Sevilla que han culminado en un "acuerdo total".

FINIQUITADA la COMPRA del SEVILLA por SERGIO RAMOS.



❌ Pepe Castro y Del Nido Jr, fuera.



ℹ️ Información de @RafaAlmansa en #JUGONES. pic.twitter.com/nlpaJg0Gku — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

La compraventa corresponde al 60 por ciento del capital social del club, que ha sido valorado en más de 400 millones de euros.

Aunque la intención de llevar a cabo la compraventa era firme por ambas partes, la complicada situación económica del Sevilla provocó un punto de fricción no en la valoración de la compañía, entre 400 y 450 millones de euros, sino en cómo iba a afectar la enorme deuda que tiene al precio desembolsado por acción.