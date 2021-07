Audios de Florentino Pérez revelan plan para atacar a los medios en España

El Confidencial destapó una serie de nuevos audios en los que aseguran que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, buscaba atacar a los medios de comunicación.

De acuerdo con las conversaciones, Pérez buscaba tener un control sobre los principales medios como Marca y Televisión Española (TVE).

"Hay que ganar la batalla del Marca y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a El País, que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. El Rondo no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano. Luis Fernández es talibán madridista. Ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. El Rondo no existirá más. Va a ser un programa madridista de Ferreras", destaca en una de las conversaciones.

Pérez buscaba crear un plan sobre este supuesto control sobre los medios.

“No nos queda más que el Marca. Ahora hay que tomarlo. Porque con Marca y la Televisión Española se acabó todo. Ya no tienen a nadie y además a los otros les dará vergüenza quedarse solos. Porque ahora mismo el Marca les acompaña".

"Lo que ha hecho Marca es una cosa indigna y miserable. Y lo que ha hecho Televisión Española siendo pública... Pero El Rondo se acabará porque ahí hay un tío sensato, que es Luis Fernández. Ese medio va a ir bien", resaltaba.

También, buscaba controlar la opinión de Tomás Roncero, uno de los más grandes defensores de la causa madridista.

“Hay que aunar al resto. Todos contra Prisa. Hoy se puede hacer. ¿Y lo de Roncero? Si alguien le dice algo a Roncero se arruga. Es que en la demanda que hay que ir ahora una vez que se levante el secreto de sumario. Hay que ir a por él. Hay que ir penalmente a por Roncero”.

La nueva entrega los audios de Florentino Pérez ha generado diversas reacciones por parte de los medios deportivos en España sobre el supuesto plan de Florentino Pérez para manipular la opinión no solo de su gestión, sino sobre el entorno Real Madrid.

*Con información de Marca