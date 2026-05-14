Florentino Pérez: "La relación con el Barcelona está rota"

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afirmó este miércoles que Kylian Mbappé "es el mejor" en una entrevista en la que también elogió a Vinicius como artífice de las dos últimas Champions del equipo merengue.

"Mbappé es el mejor... un jugador que tiene el Madrid ahora que le han dado la Bota de Oro", dijo Pérez, recordando que "es el que más goles mete".

En una entrevista con la televisión La Sexta, Pérez también defendió el compromiso del francés, en un momento en que había sido blanco de críticas por su individualismo.

El presidente merengue elogió asimismo a su otro delantero estrella, el brasileño Vinicius del que afirmó que "las dos últimas Copas de Europa las ganó él".

El brasileño fue el autor del gol de la victoria contra el Liverpool en la final de 2022 y marcó el segundo en el triunfo 2-0 sobre el Borussia Dortmund en la de 2024.

"Es uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid", insistió Pérez, que adelantó que, tras dos años sin trofeos mayores, habrá fichajes sin dar más detalles.

“Con ACS, QUÉ?! Jod*er, qué pesado con Mourinho. Yo quiero ser jugador... Que traiga avales personales, que va pidiendo préstamos”



Pedrerol, fustigado por su amo Florentino Pérez: "Este sí es mi Florentino, no el de ayer”.



Qué vergüenza de individuos, de entrevista y qué… pic.twitter.com/SQolALTyeX — _ (@maria_LAtatus) May 13, 2026

El presidente merengue también reconoció que "la relación con el Barcelona está completamente rota" a raíz del denominado "Caso Negreira", de supuesta corrupción en el arbitraje en España por parte del Barcelona.

La justicia española investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros.

Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.