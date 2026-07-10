Reyes Lee: "Casi nadie quiere participar" para presidir postuladora de Contralor

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El presidente del Foro de Rectores a cargo de la postuladora de candidatos a jefe de la CGC, dijo no tener preferencia para designar quien presidirá dicha instancia.

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A cinco días de la elección del presidente de la postuladora que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), período 2026-2030, Fidel Reyes Lee, de la Universidad Rural, en su calidad de presidente del Foro de Rectores, aseguró que no tener ninguna preferencia para designar quien los representará ante la instancia en mención.

Dijo que existe la propuesta de Walter Mazariegos (rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala) para presidir esta Comisión y se tendrá que evaluar los perfiles que se presenten, pues "casi nadie quiere participar en este tipo cosas, son muy complicadas", apuntó.

Aseguró que el tema del finiquito que carece Mazariegos no se ha discutido, pero, en un primer cuestionamiento aseveró que existen requisitos a lo interno del Foro para este tipo de tema, sin embargo, en una segunda interrogante, dijo que "habría que ver si esta normado".

Elegirán presidente

Para el próximo miércoles 15 de julio, el Foro de Rectores fue convocado al Congreso de la República para elegir a quien los representará ante la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la CGC.

Este mismo día, el Colegio de Economistas, Contadores Públicos Auditores y Administradores de Empresas (CCEE) también efectuará la Asamblea Extraordinaria en la que elegirá a su dos representantes a la dicha Postuladora.

Mientras que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), tendrán su proceso electoral el 6 de agosto, para elegir a 11 representantes.

El rector que resulte electo presidirá la Comisión de Postulación que evaluará los perfiles de los aspirantes a candidatos a la CGC.

Dicha Comisión de Postulación esta integrada por un rector de las Universidades del país, los 13 decanos de las facultades de Contaduría y Auditoría de las casas de estudios superiores, y los 13 representantes gremiales de los dos Colegios Profesionales.