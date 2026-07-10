Dudan de rectoría en universidad vinculada a Mazariegos para presidir postuladora

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El presidente del Foro de Rectores, Fidel Reyes Lee, dio a conocer que no ha recibido notificación sobre quién es el rector de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo.

A pocos días de la designación de quién dirigirá la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), período 2026-2030, el presidente del Foro de Rectores, Fidel Reyes Lee, afirmó no tener conocimiento si existe nombramiento de rector de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo (UJJAB).

La creación de dicho centro de estudios ha estado vinculada al actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, quien logró reelegirse en un proceso que fue señalado por opositores como fraudulento.

Sobre la UJJAB, se tiene conocimiento que su sede está ubicada en el caserío La Ciénaga, Santa Lucía Utatlán, Sololá.

Señaló que aún no ha sido notificado si esta casa de estudios superiores ya nombró a su respectivo rector, por lo que advirtió que si aún no tienen "no podrán participar" en la elección de presidente de la postuladora en mención.

Además, negó tener alguna vinculación con la creación de esta universidad e indicó que "partido, es partido", al señalar que no existe ninguna relación entre el partido Bienestar Nacional (Bien), y esta casa de estudios.

Las declaraciones de Reyes Lee fueron dadas previo a participar en la reunión mensual del Foro de Rectores, que se realizó en un hotel capitalino.

Walter Mazariegos, quien logró su reelección como rector de la Usac, ha sido relacionado con la fundación de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo. (Foto: Archivo/Soy502)

Presidente de la Comisión

Para el próximo miércoles 15 de julio, el presidente del Congreso de la República convocó a los rectores de las Universidades del país a elegir al presidente de la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la CGC, período 2026-20230.

La cita será en el salón Azul del Congreso de la República, ubicado en las instalaciones de Casa Larrazábal, anexo al Palacio Legislativo.

La Comisión de Postulación tendrá en sus funciones elegir la nómina de seis candidatos que será presentada al pleno del Congreso de la República para la elección del jefe de la CGC que sustituirá a Frank Bode para el período 2026-2030.