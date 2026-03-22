Fortalecen cooperación a favor de la Gran Selva Maya

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Un instrumento trilateral reúne las autoridades de Belice, México y Guatemala.

La Declaración de Calakmul, firmada el 15 de agosto de 2025 por los países a los que pertenece la Gran Selva Maya marcó el inicio de un proceso de confianza y trabajo conjunto entre las Autoridades de Áreas Protegidas de Belice, Guatemala y México.

Como resultado de este proceso, se concretó la firma de un Memorándum de Entendimiento Trilateral, que establece acciones y mecanismos de cooperación en el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.

Dichos mecanismos están orientados a promover la conservación de la biodiversidad, impulsar el uso sostenible del patrimonio natural y coordinar esfuerzos regionales frente a las amenazas que la acechan.

El esfuerzo intergubernamental busca proteger el medio ambiente. (Foto: Conap / Soy502)

Este instrumento trilateral reúne a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala, así como al Departamento Forestal Ministerio de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Gestión de Residuos Sólidos de Belice.

El propósito es consolidar acciones conjuntas a favor de la Gran Selva Maya, el macizo de bosque tropical más grande de las Américas, al norte de la Amazonía.

Las líneas de cooperación incluyen la conservación y conectividad de áreas protegidas, la adaptación y mitigación frente al cambio climático, la prevención y combate de incendios forestales.

También se busca frenar la tala ilegal, el tráfico de vida silvestre, la contaminación ambiental, así como impulsar iniciativas de desarrollo territorial sostenible y respetuoso de los Derechos Humanos junto a comunidades locales.