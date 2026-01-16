Francisco Arredondo entrega el máximo en la parte final del Dakar

-

El piloto guatemalteco de motocicletas Francisco Arredondo, quien compiten en la división Rally2, aprieta en la parte final del Dakar 2026.

Hizo una gran etapa 11 y volvió a escalar posiciones para situarse en la casilla 70 de la clasificación general con un tiempo total de 78:59.27 horas, a 31:34.01 horas, del líder, el esloveno Toni Mulec.

Fueron 882 kilómetros de recorrido, divididos en un Enlace de 536 kilómetros, y una Especial cronometrada de 346. La caravana salió de Bisha haca la localidad de Al Henakiyah.

La dificultad de la etapa no se basó en lo complicado del terreno que recorrieron, ya que las pistas permitieron un ritmo sostenido de carrera. Lo difícil fue descifrar adecuadamente la línea de competencia, esto debido al número de cruces, desvíos, y en algunas ocasiones, atajos; con todo ello, el ambiente se convirtió en un laberinto.

La lucidez y la concentración de los pilotos a la hora de la navegación y sus lecturas del RoadBook, fueron los mejores aliados para los corredores que finalizaron con éxito la etapa.

El guatemalteco finalizó el día en el puesto 79, a 3:06.36 horas, del ganador de la etapa, el portugués, Martim Ventura. Este viernes se realiza la penúltima etapa.