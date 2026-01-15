"Me ha gustado la actitud del equipo", aseguró Hansi Flick tras el triunfo

-

Flick se mostró bastante satisfecho con los suyos después de la victoria como visitante en el torneo copero.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció tras la victoria de su equipo 2-0 que la actitud de su equipo fue una de las cosas a destacar, pues eso fue lo que les ayudó a avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Me ha gustado mucho la actitud del equipo porque el Racing es un gran equipo. Además, me ha sorprendido la manera de defender del rival, no ha sido para nada un partido fácil para ellos, porque están acostumbrados a hacer un buen futbol", aseguró Flick en sus primeras declaraciones.

Además, el entrenador teutón valoró de buena manera el desempeño de su arquero Joan García, quien volvió a dejar otra portería en cero, atajando hasta dos ocasiones claras del rival: "Joan ha tenido un desempeño descomunal y me deja tranquilo por la decisión de alinearlo a él de titular".

"No se gana solo con el nombre, eso ha quedado claro. Esta competencia ya demostró que cualquiera puede hacerle daño a cualquiera y por eso la tomamos con la seriedad del caso", sentenció.