Francisco Arredondo listo para cerrar con broche de oro el Dakar

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo, quien compite en la división Rally2 del Rally Dakar 2026, finalizó la doceava etapa del recorrido este sábado y se alista para culminar su actuación este domingo en la última jornada de la prueba más exigente del mundo.

El nacional se ubicó en el puesto 75 del día, a 3:00.17, del ganador, el sudafricano, Michael Docherty.

Con este resultado, el corredor del BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen, se ubica en el puesto 70 de la clasificación general de su división, a 34:32.28 horas, del líder general, el esloveno Toni Mulec, que al igual que Docherty, forman parte del mismo equipo del piloto chapín.

️️ In the camera of the Dakar photographer #Dakar2026



A.S.O. / Jennifer Lindini pic.twitter.com/G1DPpuNylh — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2026

Este sábado se disputará el último día de carrera. La Etapa 13 tendrá salida y meta en Yanbu, contará con un corto enlace de 33 kilómetros, y una Especial cronometrada de 105 kilómetros, un paseo para la caravana, luego de haberse enfrentado a las durísimas jornadas en el desierto.

Esta Especial se dividirá en dos secciones completamente diferentes. En un primer momento, los competidores se verán inmersos en paisajes montañosos, y luego, en pistas de grava, donde aún será necesario tener cuidado con las trayectorias.

Una vez en la costa, después de un traslado, se dará una nueva salida para el último tramo cronometrado del rally. La llegada final se evaluará en el campamento base de Yanbu.