Francisco Sandoval: "Impugnaré la resolución porque es ilegal"

Juan Francisco Sandoval confirmó que impugnará la decisión de la jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, quien lo destituyó del cargo dentro de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

En una conferencia de prensa, este viernes en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Sandoval argumentó que la decisión de Porras es bajo todas luces “ilegal”.

Esto porque se fundamentó en un reglamento de 1998 que ya es obsoleto y por el cual no se pasó por un proceso administrativo para darle de baja.

“Se dice que los fiscales somos trabajadores de confianza, a mí no me designó la señora fiscal general, me designó, lógicamente, después de pasar un concurso de oposición”, afirmó Sandoval.

Además, explicó que basados en esa decisión, él no pasó bajo un proceso administrativo y por lo tanto fue una decisión arbitraria.

“La voy a impugnar, yo se que sus amigos, los amigos con los que hay que quedar bien, la van a proteger, no va a pasar nada, pero no me moriré en el intento”, afirmó el exfiscal.

Además dijo sentirse orgulloso con sus 18 años de trabajo en el Ministerio Público y aseguró que se irá con la frente en alto.