Franco Escamilla anuncia segunda fecha en Guatemala

  • Por Selene Mejía
06 de febrero de 2026, 16:55
Franco Escamilla presentará una segunda fecha. (Foto: Franco Escamilla)

Debido al éxito de la primera fecha, el especialista en Stand Up, Franco Escamilla, anunció una segunda presentación en Guatemala. 

El mexicano anunció a través de las redes sociales que estará otro día además del pactado para hacer reía a más guatemaltecos.

¿De qué trata el show "1995"?

La comedia se centra en la nostalgia. Es una serie de anécdotas personales acerca de la década de los 90 con el característico humor sarcástico que lo caracteriza. 

Nueva fecha

Además del 26 de febrero, el comediante se presentará en el país el 27 de febrero a partir de las 8:00 p. m. en Fórum Majadas.

Puedes adquirir tus entradas a través Fanaticks Live. Ingresa aquí

Precios

Sillas Platinum: Q900.00

Sillas VIP: Q700.00

