Franco Escamilla anuncia segunda fecha en Guatemala

Debido al éxito de la primera fecha, el especialista en Stand Up, Franco Escamilla, anunció una segunda presentación en Guatemala.
El mexicano anunció a través de las redes sociales que estará otro día además del pactado para hacer reía a más guatemaltecos.
¿De qué trata el show "1995"?
La comedia se centra en la nostalgia. Es una serie de anécdotas personales acerca de la década de los 90 con el característico humor sarcástico que lo caracteriza.
Nueva fecha
Además del 26 de febrero, el comediante se presentará en el país el 27 de febrero a partir de las 8:00 p. m. en Fórum Majadas.
Puedes adquirir tus entradas a través Fanaticks Live. Ingresa aquí.
Precios
Sillas Platinum: Q900.00
Sillas VIP: Q700.00