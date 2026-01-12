Versión Impresa
Frío y posibles lluvias marcan el regreso a clases este lunes 12 de enero

  • Por Susana Manai
11 de enero de 2026, 18:10
El Insivumeh pronostica temperaturas bajas, viento acelerado y posibles lluvias para este lunes. (Foto Ilustrativa: Archivo/Soy502)

Ante el regreso a clases en varios centros educativos se recomienda abrigar a los estudiantes y priorizar actividades bajo techo. 

Este lunes 12 de enero el país continuará bajo la influencia del alejamiento del frente frío y un sistema de alta presión, lo que mantendrá un ambiente frío, especialmente durante el amanecer y la noche, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Posibles lloviznas

Se prevé cielo nublado del norte al centro del país, con posibles lloviznas y viento acelerado en el Altiplano Central, Occidente y Valles de Oriente, lo que aumentará la sensación de frío.

En horas de la tarde y noche persistirán las lluvias, con mayores acumulados en el Caribe, Franja Transversal del Norte y sur de Petén, mientras que hacia el sur del país habrá nubosidad dispersa y pocas nubes por la noche. 

Ante el descenso de temperaturas y las lluvias, se recomienda abrigarse adecuadamente, tomar precauciones por el viento y la lluvia, y priorizar actividades bajo techo, especialmente para estudiantes, pues este 12 de enero varios centros educativos privados reanudan clases.

Las autoridades aconsejan mantenerse atentos a los reportes oficiales del clima.

(Imagen: Insivumeh)
