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Frustran ataque armado en zona 16, un menor de edad está involucrado

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
17 de marzo de 2026, 09:20
Los hombres iban armados cuando fueron sorprendidos. (Foto: archivo/Soy502)

Los hombres iban armados cuando fueron sorprendidos. (Foto: archivo/Soy502)

Los implicados tenían un revólver, con el cual pretendían cometer el crimen.

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Un ataque armado fue frustrado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el bulevar Lourdes, zona 16 capitalina, donde fueron interceptados dos sospechosos en una acción que aún se encuentra en desarrollo.

De acuerdo con información preliminar, agentes de la comisaría 13 detuvieron a un hombre de 21 años y remitieron al Juzgado correspondiente a un menor de 16, quienes  pretendían ejecutar un hecho violento en el sector.

Un hombre de 21 años y un adolescente fueron neutralizados por la PNC. (Foto: PNC)
Un hombre de 21 años y un adolescente fueron neutralizados por la PNC. (Foto: PNC)

Durante la intervención, las autoridades les incautaron un revólver, el cual se presume pretendían usar para cometer el ataque.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

La PNC continúa con las diligencias y no se descartan más acciones relacionadas con este incidente.

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