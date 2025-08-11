Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Nodal y Ángela disfrutaron de la gastronomía guatemalteca

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
10 de agosto de 2025, 18:41
Nodal dio un concierto en Explanada Cayalá, el sábado por la noche. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)

Nodal dio un concierto en Explanada Cayalá, el sábado por la noche. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)

Christian Nodal disfrutó de la gastronomía guatemalteca durante su visita al país.

LEE TAMBIÉN: Christian Nodal se despide de Guatemala con mensaje de amor

El cantante conquistó a los guatemaltecos con éxitos como "De los besos que te di". (Foto: Instagram/Christian Nodal)
El cantante conquistó a los guatemaltecos con éxitos como "De los besos que te di". (Foto: Instagram/Christian Nodal)

El cantautor trajo al país su gira Pa'l cora y aprovechó para comer en el restaurante del chef guatemalteco Sergio Díaz.

Nodal fue captado a su salida del lugar, junto a su esposa, Ángela Aguilar, mientras que el chef compartió una foto del artista junto a su hija, Emily.

Sergio Díaz es originario de Quetzaltenango y es considerado uno de los mejores chefs del mundo. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)
Sergio Díaz es originario de Quetzaltenango y es considerado uno de los mejores chefs del mundo. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)
 

Díaz es considerado uno de los mejores chefs del mundo, mientras que su restaurante, Sublime, fue elegido entre los mejores de Latinoamérica en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Fan no. 1: Ángela Aguilar apoya a Nodal en su concierto en Guatemala

El espacio destaca por sus platillos innovadores creados a partir de ingredientes tradicionales, que buscan contagiar el orgullo guatemalteco, según palabras del chef.

@aleemonzon.._ #nodal #guatemala #guatemala ♬ Cazzualidades - Christian Nodal

Nodal ofreció la noche del sábado un concierto en Explanada Cayalá, donde volvió a demostrar el gran cariño que siente por el país.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar