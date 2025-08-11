Nodal y Ángela disfrutaron de la gastronomía guatemalteca

Christian Nodal disfrutó de la gastronomía guatemalteca durante su visita al país.
El cantautor trajo al país su gira Pa'l cora y aprovechó para comer en el restaurante del chef guatemalteco Sergio Díaz.
Nodal fue captado a su salida del lugar, junto a su esposa, Ángela Aguilar, mientras que el chef compartió una foto del artista junto a su hija, Emily.
Díaz es considerado uno de los mejores chefs del mundo, mientras que su restaurante, Sublime, fue elegido entre los mejores de Latinoamérica en 2024.
El espacio destaca por sus platillos innovadores creados a partir de ingredientes tradicionales, que buscan contagiar el orgullo guatemalteco, según palabras del chef.
Nodal ofreció la noche del sábado un concierto en Explanada Cayalá, donde volvió a demostrar el gran cariño que siente por el país.