Sale a luz la "amenaza" de Meghan Markle a Harry cuando recién iniciaban su relación

Un nuevo libro sobre la realeza británica ha salido a la luz en los últimos días, y ya empiezan a sonar algunos escándalos que exponen a varios miembros.

Se trata de la obra "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown", escrita por la autora y experta en el tema, Valentina Low. En este, reveló que el príncipe Harry habría entrado en pánico ante una fuerte amenaza que Meghan Markle le hizo.

Meghan Markle amenazó fuertemente al príncipe Harry. (Foto: Fox News)

La "amenaza"

De acuerdo con Low, la exactriz buscaba hacer oficial su romance y estaba dispuesta a todo o nada con su novio, en ese entonces.

"Una fuente confesó que ella le dijo: 'si no sacas un comunicado confirmando que soy tu novia, voy a terminar contigo'", escribió en su obra asegurando que las palabras de la duquesa de Sussex dejaron en pánico a Harry.

Meghan habría hecho un ultimátum al príncipe por haber estado cansada del constante acoso de los paparazzis, que la seguían todo el tiempo preguntándole sobre su cercanía con el duque.

En medio de ese conflicto, Harry decidió acercarse a Jason Knauf, secretario de comunicaciones del Palacio de Buckingham para pedirle ayuda.

Finalmente, le exigió que publicara una declaración confirmando su noviazgo con Meghan y condenando las publicaciones racistas y sexistas que habían hecho algunos medios de comunicación.