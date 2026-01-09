Fuga de la cárcel de Fraijanes II revela fallas y riesgo de más escapes

-

El caso alertó sobre el riesgo de que hechos similares se repitan en otros centros carcelarios.

A casi tres meses de la fuga de privados de libertad del centro carcelario Fraijanes II, el Ministerio de Gobernación (Mingob) reconoció que la investigación administrativa interna ha enfrentado serias limitaciones.

Autoridades explicaron que gran parte de la evidencia y los testimonios clave se encuentran bajo reserva, al estar judicializados por el Ministerio Público, lo que ha dificultado el acceso oportuno a información relevante.

La falta de resultados concretos tras fuga de reos en Fraijanes II mantiene dudas sobre responsabilidades internas. (Foto: Wilder López/Soy502)

La Inspectoría General del Mingob mantiene abierta la pesquisa para establecer posibles responsabilidades administrativas. Sin embargo, se indicó que la falta de acceso a documentos y pruebas ha ralentizado el proceso, generando incertidumbre sobre los avances concretos del caso.

Pese a estas dificultades, las autoridades aseguraron que la investigación continúa y que el objetivo es esclarecer los hechos y determinar si existieron omisiones, negligencia o participación de funcionarios en la fuga.

Riesgo de nuevas fugas

El caso de la fuga en Fraijanes II, se reavivaron las alertas sobre el riesgo de que hechos similares se repitan en otros centros de detención del país. Autoridades reconocieron que las deficiencias estructurales del sistema penitenciario, sumadas a prácticas irregulares que se han normalizado con el tiempo, representan un desafío permanente para la seguridad.

Se advirtió que intentos de fuga y traslados irregulares de privados de libertad no son hechos aislados, lo que evidencia la necesidad de reformas más profundas en los mecanismos de control, supervisión y administración carcelaria.

La fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 se notificó el 12 de octubre pasado, a más de dos meses del hecho, las investigaciones continúan. (Imagen: PNC)

En este contexto, el Mingob señaló que el fortalecimiento de la seguridad en Fraijanes II es una medida inicial, pero insuficiente si no se acompaña de cambios estructurales que permitan prevenir de forma sostenida nuevas evasiones y garantizar la gobernabilidad del sistema penitenciario.

Refuerza seguridad en Fraijanes II

Tras el escape de privados de libertad de Fraijanes II, las autoridades del Sistema Penitenciario informaron sobre la implementación de una serie de medidas correctivas para fortalecer la seguridad del centro.

Entre las acciones adoptadas figuran el reforzamiento del perímetro, el despliegue de un grupo élite, la reinstalación y ampliación del sistema de videovigilancia, así como la rotación de autoridades administrativas.

Además se retomaron conteos, vigilancia y rotación de personal para evitar nuevas evasiones. (Foto: Archivo/Soy502)

También se retomaron los conteos diarios de reos, una práctica que había sido suspendida, y se incrementaron las supervisiones internas con apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ejército. Según las autoridades, estas medidas buscan cerrar brechas de seguridad y recuperar el control operativo dentro del centro carcelario.

El Mingob indicó que estas acciones forman parte de un plan inmediato para evitar nuevos incidentes y mejorar la respuesta institucional ante eventuales intentos de evasión.

Señalamientos por fuga

Tras la fuga de 20 privados de libertad, algunos de los recapturados han señalado a autoridades del Ministerio de Gobernación de presuntamente haber facilitado su evasión del sistema penitenciario. Las acusaciones, realizadas durante audiencias judiciales, apuntan a una supuesta confabulación entre funcionarios públicos y estructuras criminales.



Los pandilleros recapturados que se fugaron de Fraijanes II, declararon en audiencia de primera declaración. (Foto: Archivo/Soy502)

Ante estos señalamientos, el Ministerio de Gobernación aseguró que las declaraciones forman parte del mecanismo de defensa de los procesados y carecen de sustento lógico. La cartera indicó que no existe, hasta el momento, evidencia que respalde la versión expuesta por los pandilleros.

El ministro de Gobernación afirmó que resulta ilógico que funcionarios arriesgaran su cargo y su libertad para favorecer una fuga, considerando las consecuencias legales y administrativas que ello conllevaría.

"¿Qué sentido tendría que autoridades del Ministerio de Gobernación recibieran dinero para permitir una fuga si eso les iba a generar una crisis, les iba a costar el cargo y al mismo tiempo les iba a significar una orden de captura en su contra?", concluyó el ministro Villeda.