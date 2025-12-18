"Hay varias hipótesis", dice ministro sobre fuga de pandilleros del Barrio 18

-

La fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 se notificó el 12 de octubre pasado, a más de dos meses del hecho, las investigaciones continúan.

En entrevista con Soy502, el ministro de Gobernación, habló acerca de la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, de la cárcel de Fraijanes II, hecho que ocasionó una crisis en el Sistema Penitenciario y que llegó a Villeda a asumir el cargo, en sustitución de Francisco Jiménez.

"Iniciamos una investigación interna dentro del Ministerio de Gobernación (Mingob) a través de la Inspectoría General. También es cierto que (esa dependencia) ha tenido ciertas dificultades para terminar de establecer las circunstancias en las que estas personas se fugaron", dijo el ministro al ser cuestionado acerca de la información que manejan.

Explicó que la situación se debe a que el Ministerio Público (MP) ya tiene judicializada la investigación y hay información que está bajo reserva, sin embargo, explicó que hay varias hipótesis de lo que pudo ocurrir.

"Hay varias (hipótesis), pero no hemos podido comprobarlas con la debida certeza de cómo esto sucedió. Hubo muchas falencias que estamos tratando de resolver para que esto no vuelva a ocurrir, pero esto es también es parte de una investigación que ya tiene el MP judicializada y que respetamos, pues el camino que esta investigación lleva y esperaremos los resultados que a los que pueda arribar luego de realizar a las pesquisas", dijo.

FBI continúa apoyando en la búsqueda de los pandilleros del Barrio 18 que se fugaron. pic.twitter.com/rRIWlpFsCZ — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 18, 2025

Apoyo del FBI

Debido a la fuga masiva, a Guatemala, llegó el grupo Vulcano del FBI para apoyar con las labores de búsqueda de los pandilleros fugados.

Al consultarle a Villeda ¿en dónde están los pandilleros?, respondió: "Esa misma pregunta nos estamos haciendo, y esa es la razón por la que solicitamos al gobierno de los Estados Unidos para que el grupo del FBI, especialista en la recaptura de personas prófugas y en temas de pandillas, nos ayude con la búsqueda y captura de estos fugados", dijo.

Agregó que están realizando las investigaciones necesarias pero que estas toman tiempo.

"El FBI está realizando una función de análisis de la información, colaborando con todas las sugerencias y estrategias que nos pudieran llevar a recapturar a estas personas, pero, vuelvo y repito, esto no son ciencias exactas, tenemos que respetar los tiempos, los procesos de investigación, de análisis de la información y espero que lo más pronto posible ya tengamos una mayoría de recapturados, nuevamente sometidos a prisión", mencionó.

Por último, dijo que la información que tienen es que la mayoría de los 15 que falta de recapturar, aún están en el país, pero que por motivos de seguridad y de la investigación no puede detallar los lugares.