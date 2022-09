La nueva y esperada función de WhatsApp que busca facilitar las llamadas

WhatsApp continúa haciendo cambios en la aplicación, y esta vez, busca facilitar el proceso de llamadas entre usuarios.

La aplicación de mensajería más popular no deja de sorprender a sus usuarios con sus actualizaciones constantes.

Ahora, WhatsApp ya está en proceso de implementar enlaces de llamada, con el fin de facilitar la unión a las conversaciones de voz, con un solo clic.

Así lo dio a conocer el equipo técnico de dicha plataforma, incluido Mark Zuckerberg, quien dio más detalles de la opción en la que están trabajando.

Excited to introduce Call Links on @WhatsApp so you can easily start or join a call using just a link. Available for both audio and video calls starting this week. pic.twitter.com/SfSJMlMYEm — Will Cathcart (@wcathcart) September 26, 2022

Será durante esta semana, que los usuarios comenzarán a recibir la función "Enlaces de llamada", para disfrutar del servicio desde la pestaña "llamadas". Al presionar en dicha opción, automáticamente se creará un enlace que se podrá compartir con el resto de contactos.

"Estamos implementando enlaces de llamadas en WhatsApp, a partir de esta semana para que pueda compartir un enlace para iniciar una llamada con un solo toque", escribió el fundador de Meta.

También detalló que están probando una opción en las videollamadas, que permita incluir hasta 32 personas. "Más, próximamente", finalizó.

Para tener acceso a las próximas actualizaciones, es necesario tener instalada la última versión de la aplicación en Android e iOS.