¿Funcionan realmente las técnicas más comunes para ahorrar gasolina?

Constantemente se mencionan trucos o métodos para ahorrar combustible, pero ¿funcionan?, un grupo de expertos se ha dado la tarea de determinar la veracidad de los cinco consejos más comunes para optimizar el combustible.

Si alguna vez te recomendaron viajar "desconectado" en algunos tramos para ahorrar combustible, puede que solo sea un mito, según explican expertos quienes analizaron las 5 técnicas más comunes que se consideran infalibles para evitar el gasto excesivo de combustible.

Sin embargo, algunos consejos se quedan solo en mitos, pero se logran rescatar dos métodos que funcionan si se aplican adecuadamente de acuerdo con la Asociación Automovilista (AA), según detallan BBC y El Universal.

1) Velocidad constante: algunos creen que a esa velocidad se logra eficiencia en el uso de la gasolina, pero se ha llegado a la conclusión que no hay una velocidad fija que determine la conducción ideal para ahorrar combustible. En lo que coinciden los expertos es que una velocidad constante y no cambios bruscos en la marcha evita gastar más combustible, y además otros factores dependen como el tipo de automóvil y de su tamaño.

El uso del aire acondicionado aumenta en 10% el consumo de combustible. (Foto: Tu aire acondicionado)

2) ¿Aire acondicionado o bajar las ventanas?: Especialmente en época de verano, cuando el calor obliga a buscar un ambiente fresco se cree que bajar las ventanas evita el gasto de gasolina porque se necesita energía adicional para poner en marcha el sistema de aire acondicionado. Según la AA el uso del aire acondicionado aumenta en 10% el gasto del combustible.

El problema es que cuando se bajan las ventanas sucede un fenómeno físico llamado "arrastre", que provoca que el motor trabaje más para compensar la resistencia del aire creada por las ventanas. La velocidad juega un papel importante a la hora de elegir entre estas dos opciones, pues los expertos señalan que el aire acondicionado funciona mejor cuando se maneja a 80 km/h o más.

No obstante, hay que considerar que hay vías donde hay máximos de velocidad inferior a 80km/h.

3) Marchar desconectado: La AA no lo recomienda porque puede ser inseguro para actuar en caso de emergencia cuando se necesita acelerar. La entidad descarta que conducir por inercia ahorre combustible.

4) El control del crucero. Se trata de un dispositivo que mantiene el automóvil a una velocidad constante sin tener que pisar el acelerador. Funciona, pero no en cualquier situación, pues se necesita andar por autopistas donde la superficie es plana y constante para que la técnica sea exitosa.

Mantener la presión correcta de las llantas es importante. (Foto: Prueba de ruta)

5) La presión de los neumáticos: La presión de las llantas es importante para la seguridad de la marcha, por lo que es necesario mantener la presión de acuerdo a lo indicado por los fabricantes. Ahora su relación con el gasto de combustible se enfoca más en el peso que cargue el vehículo, por lo que se recomienda no agregarle al carro más peso del que no se necesita ya sea con objetos que se dejan dentro del auto como accesorios exteriores como las barras sobre el techo, por ejemplo.

Y aunque no se encuentra en lista de consejos, uno de los mayores errores que cometen varios conductores es mantener el carro encendido si no se está en marcha. Si se estaciona por un momento para esperar a alguien o se encuentra en una situación donde no puede avanzar, es mejor apagar el motor. Se estima un gasto adicional si se tiene encendido el motor más de 5 minutos sin marchar.

* Con información de BBC y El Universal