Gabriel García Luna asumirá como Fiscal General a medianoche

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De forma preliminar, se conoce que García Luna podría asumir el MP a medianoche para el periodo 2026-2030.

OTRAS NOTICIAS: Presidente Arévalo juramenta a Gabriel García como Fiscal General

A pocas horas del relevo en el Ministerio Público (MP), trascendió que la toma de posesión será la entre la noche de este sábado 16, y madrugada del domingo 17.

Aunque no se podido confirmar, todo indica que el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, estaría convocando a su primera conferencia de prensa por la tarde de este domingo 17.

Es de resaltar que la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gladys Anabella Morfin, tomó posesión del cargo en la madrugada del pasado 14 de abril.

El presidente Bernardo Arévalo juramentó al nuevo fiscal recientemente.

Juramentación

El pasado viernes 15 de mayo, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, juramentó a Gabriel Estuardo García Luna, como Fisacla General y Jefe del Ministerio Público (MP).

García Luna fue designado al cargo de una nómina de seis candidatos que le fue presentada por la Comisión de Postulación, en sustitución de Porras, quien dirigió el MP por ocho años.

Rechazo

Previo a la toma de posesión de García Luna al frente del MP, estudiantes universitarios realizaron una marcha hacia el edificio central del Ministerio Público (MP), en apoyo a la transición de autoridades del ente investigador.

Durante el recorrido, los estudiantes aseguraron que este es le momento para hacer historia y rechazar una administración que durante ochos se dedicó a la persecución política de los grupos organizados en el país.

Guatemaltecos acuden a las afueras del Ministerio Público para despedir la gestión de Consuelo Porras al frente de esta entidad



Video: Edgar Pocón pic.twitter.com/bgLfNMTtyD — Soy 502 (@soy_502) May 16, 2026

También exigieron el cese a la práctica ejecutada por la gestión de la de Porras al criminalizar estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

Festejo

Además, por la tarde diversas festejaron la salida de Porras y reprobaron su gestión de ocho años al frente del MP.

Con ello, también recordaron al nuevo Fiscal General que existe "presos políticos", como es el caso de los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, y el ex fiscal Stuardo Campo.