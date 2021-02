Una pareja de gamers anunció su separación a través de un streaming. Auronplay y Biyin, como son conocidos, afirmaron que están de "buen rollo".

"Estamos aquí dando la cara, diciendo que no hay terceras personas... no hay ningún motivo.. cuando se pasan años en pareja, a veces, ¡es que éramos muy jóvenes!, con los años las relaciones se desgastan... pero ha quedado una amistad muy buena", dijeron ambos.

"Llevamos desde noviembre sin estar juntos", confesó Auronplay, agregando que la considera su amiga y "parte de su familia".

Biyin fue muy clara al decir que entre ellos hay buen rollo absoluto. Ambos estaban unidos desde el año 2013.

Ambos explicaron que su relación terminó en noviembre del 2020.

"No ha habido terceras personas, nada tiene que ver con nada", dijo

Acerca de Sara (verdadero nombre de Biyin), esto dijo Auroplay:

"Sara me ha ayudado mucho durante estos años, me ha aconsejado en más de una ocasión no subir algún vídeo que fuera demasiado tóxico".

