Reina de belleza vuelve a trotar con ayuda de su prótesis

La modelo colombiana, Daniella Álvarez, mostró en un video cómo, contra todo pronóstico, inició su preparación física y ahora trota, gracias a su prótesis.

Tras de ocho meses de sufrir la amputación de su pierna izquierda, debido a una isquemia (disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una determinada zona), la exreina y presentadora compartió a sus seguidores que tiene movilidad y que ahora practica actividad física.

"Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas, porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho, pues no ayudaría en mi propulsión. Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el yo puedo. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez, demostrándome que todo es posible a pesar del grado de dificultad", escribió junto al clip en su cuenta de Instagram.

La famosa expresó que tuvo que pasar 4 clases para lograr trotar 30 metros y descansar el muñón y la cadera, pues no están adaptados a este tipo de esfuerzo.

En sus redes expresa que se siente muy agradecida por esta nueva vida, sobre todo porque unos meses antes había recibido la noticia de que su pie derecho no volvería a funcionar.

