Gasolina E10 en Guatemala: la era de los biocombustibles

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Guatemala se prepara para dar un paso relevante en su política ambiental: la incorporación del E10, una mezcla de gasolina con 10 % de etanol, prevista para entrar en vigor el 30 de junio de 2026.

Lejos de ser una iniciativa improvisada, el uso de etanol como aditivo en combustibles tiene más de cuatro décadas de respaldo, estudios técnicos y evidencia internacional sobre su compatibilidad con los vehículos.

La medida busca sustituir aditivos derivados del petróleo por un componente renovable, menos contaminante y ampliamente utilizado en el mundo, con beneficios potenciales en emisiones, desempeño del motor y diversificación energética.

El origen del E10 en Guatemala no es reciente. Se remonta a la Ley de Alcohol Carburante (Decreto 17-85) aprobada en 1985, que estableció el uso de biocombustibles como parte de la estrategia energética del país.

Durante décadas, la normativa permaneció sin reglamento operativo, hasta que una resolución judicial ordenó su implementación. A partir de entonces, el Estado desarrolló un reglamento y abrió un proceso de diálogo con el sector energético, automotriz y académico.

Más de 25 mesas técnicas durante casi dos años permitieron discutir aspectos técnicos, logísticos y regulatorios del programa antes de su aprobación.

Antes de plantear su implementación, Guatemala realizó dos planes piloto con vehículos reales, evaluando desempeño mecánico, emisiones y rendimiento.

El primer estudio en 2015 evaluó 25 vehículos y 5 motocicletas durante varios meses usando mezclas progresivas de etanol. Estos fueron los principales resultados:

- Sin fallas mecánicas en los vehículos analizados.

- Aumento de potencia y torque: 7 % con mezcla E5 y 13 % con mezcla E10

- Incremento del octanaje de la gasolina.

- Reducción de emisiones contaminantes.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la reducción de monóxido de carbono (CO), que disminuyó entre 30 % y 90 %, lo que refleja una combustión más eficiente dentro del motor.

El estudio para la implementación del E10 también se llevó a cabo en motocicletas. (Foto: Shutterstock)

Cinco años después, un segundo estudio con 34 automotores y participación de instituciones públicas y académicas confirmó resultados similares: no se registraron daños mecánicos asociados al E10 y se evidenció una reducción significativa de gases de efecto invernadero en el escape.

Tendencia global

El uso de etanol en combustibles no es exclusivo de Guatemala. Numerosos países como Estados Unidos, Canadá, India o Brasil han adoptado mezclas similares o superiores en sus gasolinas. Unos 60 países han adoptado el etanol con resultados favorables.

Según publica la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, ocho de cada diez litros de gasolina en el mundo incorporan biocombustible.

Más de 70 países que representan el 80% del consumo global de gasolina están implementando mandatos crecientes de etanol.

Un nuevo informe estima tasas de crecimiento por encima del 5% anual a 2030. Mordor Intelligence, una consultora internacional especializada en inteligencia de mercados, proyecta que el mercado global de bioetanol pasará de una demanda estimada de 118 mil 070 millones de litros en 2025 a 151 mil 770 millones de litros en 2030.

Se estima que cada día incrementa más la demanda del consumo de E10 en el mundo. (Foto: Shutterstock)

Efectos en la salud

Algunos aditivos tradicionales en gasolina contienen compuestos como:

- Benceno

- Tolueno

- Etilbenceno

- Xilenos (BTEX)

Diversos estudios científicos han vinculado estos compuestos con riesgos para la salud humana cuando se liberan al ambiente. El uso de etanol como aditivo permite reducir la dependencia de estos componentes.

Beneficios del E10

Estos son algunos beneficios detectados en el uso del E10: