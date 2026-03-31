Gattuso: "No merecíamos esto, me duele por todos los italianos"

El entrenador italiano, Gennaro Gattuso, expresó su frustración tras la eliminación de Italia, que suma ya tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo.
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"Es un golpe duro, es difícil de digerir esto; es difícil porque de verdad me sorprendieron incluso a mí hoy, por el corazón que le pusieron, por el apego. Estuvimos allí en la trinchera, supimos aguantar, pero aquí estamos hablando por enésima vez de que no vamos al mundial", lamentó.
Pese al resultado, el entrenador defendió el trabajo de sus jugadores y aseguró que no merecían un desenlace tan doloroso, destacando su compromiso y actitud durante el encuentro.
"Por el desempeño, por el empeño, por el amor que le pusieron. Nos costó, nos quedamos con diez, tuvimos tres ocasiones de gol. Ellos hacían centros, hacían cosquillas... da pena, pero así es el fútbol, es fútbol", explicó.
Gattuso también hizo hincapié en el impacto emocional de la derrota, señalando que la clasificación era importante a muchos niveles.
"Lo necesitábamos para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia, para nuestro movimiento", añadió.
Además, reconoció el peso personal que tiene este fracaso para él, al considerar que quizá ya no tenga otra oportunidad de disputar un Mundial.
"Me duele por todos".
Con este resultado, Italia continúa sin lograr clasificarse a la cita mundialista desde 2014, prolongando una racha negativa que contrasta con su histórico éxito en 2006.